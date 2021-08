Prima lafinisce schiantata contro le campionesse d’del(6-0), poi i maschi, con un bel po’ di titolari tra il primo e il secondo tempo, perdonoil Trofeo Gamber di fronte a meno diinconsolabili per la dipartita di LionelNon so, nuovo allenatore delle, ma di sicuro Maxnon ha gradito. A maggior ragione perché la sua Juve ha giocato un buon primo tempo e una decente ripresa, ma non ha saputo fare gol, trovandosi la strada sbarrata da uno strepitoso(sei parate in partita e tutte decisive).. Ora, a partenza diavvenuta, bisogna essere chiari:non possono fare neanche le riserve, mentredeve ritrovare condizione e tempismo.E’ stato un errore di, che ha fallito un anticipo, a spalancare la strada a Memphisdopo appena due minuti e mezzo di partita. Se a questo si abbina la mancata copertura di(i due centrali erano entrambi altissimi) si capisce bene come la gara sia cominciata in modo tutt’alto che semplice.Certo, non era ilvero (mancavano Ter Stegen, De Jong, Coutinho e altri ancora), ma se è per quello neppure la Juve ha schierato la miglior formazione dall’inizio.Davanti a, c’erano. Poi, in attaccoIl migliore del primo tempo è stato Bentancur che ha vinto contrasti e acceso il fuoco della ripartenza, il peggioreche ha continuato a far danni anche nella ripresa. Ronaldo ha fatto un tiro in porta (respinto da Neto) e calciato una punizione (deviata), per il resto ha vagato come il suo solito alla ricerca di una giocata che trova sempre più di rado.La Juve ha giocato con un 4-3-3 che, in fase di non possesso, diventava 4-4-2 e dal quarto d’ora in avanti ha creato cinque occasioni da gol (più un tiro da lontano di De Sciglio, uscito di pochissimo), tutte sventate da Neto. Dopo Ronaldo ci hanno provato De Ligt, Morata (due volte) e ancora Ronaldo su punizione da lontano.Due gol annullati (ma uno era buonissimo) e una conclusione diagonale di, respinta da, dopo errori di Alex Sandro e De Sciglio, rappresentano un consuntivo modesto al cospetto di una produzione di gioco considerevole.Nella ripresa sei i cambi tra i bianconeri: Perin per Szczesny, Danilo per Ramsey, Pellegrini per Alex Sandro, McKennie per Bentancur, Chiesa per Cuadrado, Kulusevski per Ronaldo.(ha sostituito l’inguardabile Ramsey che in questa Juve non può giocare mai), né quella di tenere in campo, ma al primo calcio d’angolo del Barcellona è arrivato il raddoppio. Sullo spiovente guardavano la palla De Ligt,e De Sciglio, mentre Pellegrini pretendeva di marcare Braithwaite dandogli le spalle. A facilitare il gol anche l’intervento goffo e incerto diPartita chiusa con più di mezz’ora da giocare. Allegri ha inserito Ranocchia, Chiellini, Bonucci e Alejandro Marques sostituendo Bernardeschi, Rugani, De Ligt e Morata.Se, a rigor di risultato, non è una disfatta, poco ci manca. Il nodo gordiano è chesta lavorando con gli stessi elementi dell’anno scorso (anche se ieri mancavano Rabiot e Dybala) più qualche mediocre di ritorno.A centrocampo l’esperimentoè abortito ancora prima di cominciare e si sente la necessità di migliorare il reparto almeno conInsomma se non arriva qualcosa dal mercato, la squadra resta povera anche se ha pagato tanto i cartellini e gli ingaggi di chi la compone.