La Juventus continua a guardarsi intorno, senza perdere d'occhio il mercato che, inevitabilmente, ora che non si gioca si riaccende. Così, i bianconeri non smettono di monitorare l'evoluzione di Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora, due giocatori ceduti dalla Juventus a titolo definitivo, ma sui quali il club ha mantenuto una prelazione per il riacquisto.