Fabio Paratici conosce bene gli acquisti a parametro zero. Ne ha fatto un segno distintivo alla Juventus, prima con Marotta poi in solitaria nella gestione dell'area tecnica bianconera. Ecco perché continuano a proporsi diversi giocatori, opportunità a scadenza di contratto anche nella prossima estate quando tutti sono già liberi di firmare per il nuovo club. Tra questi, la Juve ha memorizzato due nomi che continuano ad essere offerti ormai da settimane.





OFFERTI A ZERO - In particolare, Willian è lontano dall'accordo con il Chelsea e gradirebbe il progetto Juventus, tutto è vincolato al futuro di Maurizio Sarri che lo stima ma dovrà capire se sarà ancora sulla panchina bianconera per l'anno che verrà. Willian con la Juve sta flirtando da mesi ma non è la prima scelta, ha anche altre proposte e rifletterà con calma. Layvin Kurzawa era già virtualmente bianconero a gennaio, era fatta per lo scambio con De Sciglio poi fatto saltare dalla Juventus; ecco perché continua a offrirsi, voleva e vuole la Juve ma al momento il discorso si è complicato, non è considerato il preferito a sinistra. E così il discorso rallenta, ma Kurzawa è in rottura col PSG e la Juve sa che verrebbe di corsa. Da qui a fine aprile, le scelte definitive di Paratici.