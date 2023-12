La Juventus sta lavorando al mercato in entrata di gennaio alla ricerca di un super colpo a centrocampo. Per poter arrivare ad esempio a Teun Koopmeiners sono però necessari fondi da almeno 40-45 milioni che oggi non sono nelle disponibilità di Giuntoli e Manna. E allora alla Continassa, riporta la Gazzetta, si sta ragionando sulla possibilità di sacrificare due dei 3 gioiellini a disposizione già a gennaio per incassare e operare in entrata per il colpo scudetto. I maggiori indiziati sono Soulé e Iling Junior, ma occhio anche a Yildiz che ha tantissimo mercato in Premier dove i soldi non mancano.