Secondo il Corriere dello Sport, in casa Juventus tra i nomi in uscita c'è sempre quello di Miralem Pjanic. I bianconeri non hanno fretta di venderlo, sebbene sul calciatore ci siano tantissime big europee. Il calciatore vorrebbe un rinnovo del contratto (attuale scadenza 2020) a cifre in linea con i big (7 milioni), discorso che a Torino ancora non vogliono affrontare. La valutazione del suo cartellino è di 100 milioni, ma si potrebbe chiudere a 70-80 milioni di parte fissa più bonus. In caso di addio, secondo il quotidiano potrebbe esserci un possibile ritorno di fiamma Leandro Paredes. Il centrocampista ex Roma, ora allo Zenit, è valutato 25 milioni. L'altro nome caldo è quello di Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain, che però è valutato quasi il doppio.