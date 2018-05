Secondo quanto svelato dal Corriere di Torino, la Juventus è pronta a mettere sul tavolo due nuove pedine di scambio per abbassare il prezzo di Mattia Perin col Genoa. Visto che per Sturaro ancora non c'è accordo e lo vuole anche l'Atalanta, la Juve offre Moise Kean o Rolando Mandragora in prestito con riscatto e controriscatto da fissare. Da tenere d'occhio al fantacalcio, entrambi; giovani e promettenti.