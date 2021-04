Non si tratta di un imprescindibile della Juventus, per questo Alex Sandro potrebbe essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze per battere cassa durante il mercato estivo. Tra i club più interessati al terzino brasiliano c’è il Chelsea, che starebbe preparando due diverse tipologie di offerta. Stando a quanto riporta il Sun, i Blues sarebbero intenzionati a presentare una proposta da 20 milioni per il suo cartellino. L’alternativa sarebbe uno scambio con Emerson Palmieri, opzione su cui da tempo la Juve starebbe facendo più di un pensiero.