. Linea molto chiara, opportunità reali per rinforzarsi oppure si rimarrà con la rosa attuale, Fabio Paratici è sempre stato netto in tal senso. Per questo il nome di Scamacca resiste ma non ci sono ancora accordi, mentre Eldor Shomurodov non si muoverà dal Genoa a gennaio. Un'operazione last minute che va depennata ad oggi dalle idee della Juve, perché seppur gradito l'uzbeko non è nella lista delle cessioni di Preziosi che vuole goderselo ed è convinto possa valere di più in futuro.GELO GIROUD - Totalmente congelata anche la pista, nome desiderato e stimato da Pirlo ma mai realmente decollato. Il Chelsea oggi lo valuta come pedina fondamentale, visto il rendimento di Werner non ci si può privare del suo vice che sta facendo molto bene. Per questo in piena tormenta e crisi di risultati Frank Lampard lo ha rilanciato con successo, Giroud sogna l'Italia da anni ma anche stavolta è tutto fermo, Juve compresa. E allora, il colpo può nascere altrove...