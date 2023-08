E' sfida fra Cagliari e Frosinone per Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 della Juventus tornato in auge con i gol nel test in famiglia, dopo un anno di calvario per un grave infortunio al tendine. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Cagliari si sarebbe interessato alla punta bianconera, che però sarebbe più vicino al Frosinone, al momento in vantaggio.