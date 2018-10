Due giorni di riposo per i calciatori della Juventus per iniziare all'insegna del relax la sosta per gli impegni delle Nazionali. Si riprende la preperazione nella mattinata di domani al Training Center della Continassa, ovviamente senza i 14 calciatori impegnati con le rispettive rappresentative. Inizia così la preparazione verso il Genoa e si avranno maggiori notizie sugli infortuni di Douglas Costa e Sami Khedira. Il primo dovrebbe rientrare contro i rossoblù, mentre il secondo potrebbe restare per qualche settimana ai box.