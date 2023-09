La Juventus programma il futuro. Giuntoli non perde di vista neanche il talento ucraino Georgiy Sudakov, con lo Shakthar che lo valuta molto e che vanta interessamenti anche in Premier League. Ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, la pista che porta ad Andrea Colpani, tra le conferme più interessanti in A, non va certo sottovalutata: centrocampista di organizzazione e gol, sta accendendo sempre di più l’interesse della Vecchia Signora.