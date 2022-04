Weston McKennie, ai box da diverso tempo per infortunio, è uno dei centrocampisti più validi della Juventus, e ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2025. Ma secondo Todofichajes ci sono due squadre pronte a trattare con la Juve sulla base di prestito con diritto di riscatto: il Tottenham, che ripeterebbe un po' le operazioni Bentancur e Kulusevski; e la Roma, che con proprietà americana non disdegnerebbe uno statunitense in rosa, e che potrebbe così compensare una partenza di Zaniolo...