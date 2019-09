Martedì sera all'Allianz Stadium va in scena la bella sfida di Champions League tra Juventus e Bayer Leverkusen, importante crocevia per i bianconeri dopo il pareggio per 2-2 in casa dell'Atletico Madrid. Uefa.com ricorda oggi i precedenti tra le due squadre:



"Gli unici due confronti tra le due squadre risalgono alla seconda fase a gironi di UEFA Champions League 2001/02. A Torino, i bianconeri si sono imposti 4-0 grazie alla doppietta di David Trezeguet e ai gol di Alessandro Del Piero e Igor Tudor.



Il Leverkusen ha vinto 3-1 in casa con un rigore trasformato dal portiere Hans-Jörg Butt e le reti di Thomas Brdarić e Marko Babić, arrivando primo nel girone e approdando in finale. La Juve è arrivata quarta ed è stata eliminata".