Mario Mandzukic è sempre più lontano dalla Juventus. Con l'addio di Massimiliano Allegri - di cui era un fedelissimo - e l'arrivo di Maurizio Sarri, si è complicato il futuro del croato in bianconero. Ora ci sono due possibili destinazioni di fronte a lui: il ritorno in Bundesliga, con il Borussia Dortmund nota interessata al suo cartellino, oppure l'approdo in Cina, che potrebbe garantirgli un ricco contratto per gli ultimi anni da giocatore. La Juventus, in ogni caso, non sembra volersi opporre alla sua cessione.