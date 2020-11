Questa è la spiegazione dell’1-1 finale e a poco serve ricordare che il pareggio di Caicedo, dopo il gol di Ronaldo nel primo tempo, arriva fuori tempo massimo, 50 secondi cioè dopo il terzo minuto di recupero. Anzi, proprio il fatto che il pareggio arrivi cosìche ancora una volta, come la settimana scorsa contro il Torino, gioca e segna fino all’ultimissimo secondo., o meglio non ha concretizzato le superiori occasioni che aveva creato, senza scordare due grandi interventi di Reina. A livello di pericolosità, infatti, Ronaldo e compagni avevano dato una piccola lezione alla Lazio troppo inconcludente negli ultimi metri, un po’ per l’assenza di Immobile e un po’ per la inutile presenza di Muriqi, sostituito dal più concreto Caicedo, bravissimo a girare alle spalle di Szczesny un perfetto cross di Correa., più sicura in mezzo al campo anche in fase di copertura, grazie al grande lavoro d Rabiot e sempre pericolosa sulla destra dove Cuadrado si conferma un elemento insostituibile in fase difensiva e offensiva. Ma se la difesa, ancora senza Chiellini, si concede soltanto un attimo di distrazione, si ha l’ennesima conferma che non basta un gol degli attaccanti, stavolta di Ronaldo, più incisivo di Morata utile soltanto come gregario, sia pure generosissimo., dove per fumo si intende la voglia di giocare nella metà campo avversaria di Milinkovic Savic e compagni, mentre l’arrosto bianconero all’ora del pranzo è cucinato e offerto dal solito Cristiano Ronaldo. E’ lui, infatti, a sbloccare lo 0-0 dopo un quarto d’ora con un tocco di esterno destro, anche se il merito di questo gol va diviso con Cuadrado, ancora una volta decisivo sulla destra, dove non si limita a correre perché quando il campo finisce salta gli avversari e pennella invitanti cross.che Pirlo ripresenta con il 3-5-2 in cui Bonucci dirige la difesa tra Demiral e Danilo, mentre in mezzo al campo Bentancur, Rabiot e Kulusevski sono i centrali tra Cuadrado e Frabotta, ferma restando la coppia Ronaldo-Morata davanti.diretto dietro da Acerbi tra Luiz Felipe e Radu, con una linea di cinque centrocampisti composta da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto tra Marusic e Fares, mentre in attacco Muriqi affianca Correa. Malgrado le assenze, l’intesa c’è e la Lazio cerca di reagire allo svantaggio costringendo la Juventus a chiudersi nella propria metà campo, ma Szczesny non deve fare gli straordinari perché Muriqi non arriva in tempo sull’assist di Milinkovic e Correa nell’unico tiro nello specchio della porta non angola abbastanza la conclusione. E così potendo disporre di ampi spazi,e poi su punizione costringe Reina a una difficile deviazione.. Fuori Radu, Fares e Muriqi, rilevati rispettivamente da Lazzari, Hoedt e Caicedo, con una nuova fascia sinistra dove si spostano Acerbi e Marusic, perché Lazzari va a destra con Hoedt al centro fella difesa, mentre Caicedo affianca Correa.e Rabiot, smarcato da Morata, costringe Reina a un altro grande intervento.Come mercoledì scorso in Champions,, secondo quanto aveva già deciso Pirlo, ma di Ronaldo infortunatosi proprio pochi minuti prima del cambio.. E così, alla fine, i rimpianti sono tutti della Juventus. Perché, al di là del carattere della Lazio, questa è una vittoria buttata via.Marcatori: 15’ Ronaldo (J), 90+4' Caicedo (L)Assist: 15’ Cuadrado (J), 90+4' Correa (L)Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (54' Hoedt); Marusic, Milinkovic, Cataldi (76' Akpa Akpro), Luis Alberto (76' Pereira), Fares (54' Lazzari); Correa, Muriqi (54' Caicedo). All.: Inzaghi.Juventus (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Frabotta; Kulusevski (76' McKennie), Morata (88' Bernardeschi), Ronaldo (76' Dybala). All.: Pirlo.Arbitro: Massa (sez. di Imperia).Ammoniti: Cataldi (L), Bentancur (J), Akpa Akpro (L), Cuadrado (J).