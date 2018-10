La Juventus tornerà in campo tra una settimana contro il Genoa, per migliorare la striscia di otto vittorie su otto in campionato. Per la sfida alla squadra di Juric arrivano buone notizie dall'infermeria dei bianconeri: Allegri avrà a disposizione sia Mattia De Sciglio (possibile vederlo dal 1' dopo la panchina di Udine) che Douglas Costa, recuperato dall'infortunio e arruolabile dopo aver scontato la squalifica di quattro giornate.