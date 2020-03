E Sandro Tonali? Il classe 2000 ha addosso gli occhi di mezza Europa ma i bianconeri vogliono superare la concorrenza italiana ma anche straniera: sul giocatore ci sono anche Inter, Chelsea, i due Manchester, Atletico Madrid e Psg. Cellino lo valuta almeno 50 milioni di euro, ma i bianconeri proveranno ad abbassare il prezzo inserendo un paio di contropartite tecniche, secondo Tuttosport: Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 in questa stagione in prestito al Perugia, e Idrissa Touré dell'Under 23, anche lui centrocampista, classe '98. Il Coronavirus non ferma il mercato, la Juve è sempre attenta a seguire da vicino i suoi obiettivi. E prepara l'assalto a Tonali.