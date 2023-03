Sirene dalla Turchia per Moise Kean, che in questo momento sembra destinato alla permanenza alla Juventus. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, infatti, l'attaccante sarebbe nel mirino di Besiktas e Galatasaray.



Kean, reduce dalla squalifica in campionato dopo il calcio rifilato a Gianluca Mancini della Roma, si candida intanto per una maglia da titolare al posto di Di Maria in Juve-Verona.