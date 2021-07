Massimiliano Allegri è stato chiaro: a questa Juventus serve un attaccante centrale puro, non per forza un titolarissimo, ma che completi un reparto in cui salvo sorprese saranno confermati Dybala, Ronaldo e Morata, che però non è considerato come attaccante in grado di occupare l'area di rigore. Il presidente Agnelli ha dettato le regole che, con la permanenza dell'asso portoghese, saranno di contenimento dei costi e, proprio per questo, il lavoro del ds Cherubini si sta orientando verso due strategie parallele e completamente differenti.



UN GIOVANE DA FAR CRESCERE - La prima porta a un giovane talento da inserire in rosa e far crescere senza pressioni alle spalle dei tre sopracitati. L'idea che rimbalza dal Brasile è quella di un Kaio Jorge che il Santos potrebbe dover vendere entro l'estate per evitare di perderlo a zero a dicembre. Le alternative portano a cavalli di ritorno come Gianluca Scamacca trattato a lungo lo scorso inverno e mai realmente concretizzatosi.



L'USATO SICURO - La seconda porta invece all'usato sicuro, possibilmente in prestito o comunque a costo praticamente nullo di cartellino. Milik, al Marsiglia dopo l'addio al Napoli ma con promessa di ritorno in Italia in caso di offerte, piace da tempo, così come Edin Dzeko il cui futuro alla Roma resta una grossissima incognita. Infine, ma qui servirà attendere le ultime battute del mercato, non va escluso a priori il nome di Mauro Icardi che il PSG potrebbe lasciar partire in prestito se arriverà a Parigi un'alternativa credibile.