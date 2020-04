Una videochat su Instagram per un venerdì sera diverso dagli altri. Almeno per quel che riguarda il popolo bianconero, in questa fase di emergenza sanitaria. Ci sono Paulo Dybala e Alex Del Piero a colloquio, generazioni di numeri 10 della Juve a confronto.PAULO - "Siamo rimasti a Torino io e Oriana. Dopo la brutta notizia del virus"ALEX - "Però non avete avuto sintomi?"P - "In realtà sì. Soprattutto io più di Oriana. Però già da qualche giorno stiamo bene, lei si sta allenando di nuovo, io invece sto aspettando il risultato del test per muovermi"A - "Qui tutto tranquillo. Ora con i bambini per ottenere il silenzio ho dovuto trattare con i giochi"P - "Serve immaginazione"A - "Sì, anche se non è semplice stare nello stesso posto. Abbiamo iniziato la lezione di spagnolo"P - "Ma con loro parli in italiano o in inglese?"A - "In casa italiano. Ma loro a scuola parlano inglese. Ora iniziamo con la terza lingua, d'altronde qui a Los Angeles tanti parlano spagnolo"P - "Io sono stato a Los Angeles un paio di volte. Ho visto che tanta gente capiva lo spagnolo.E come ti trovi?"A - "Bene. Poi venendo tante volte in Italia, un paio di volte al mese, quindi non sento nostalgia. Poi d'estate torniamo tutti insieme per un paio di mesi. Dopo Sidney è una mentalità diversa, cerchiamo di dare un'esperienza totale ai bimbi, il più possibile aperta. Oggi è il 10 aprile, ma non l'abbiamo fatto apposta"P - "Si è vero, è il 10..."A - "Mi sto muovendo? Sì, da una stanza all'altra... In realtà devi avere uno scopo, tu ce l'hai. Io invece che ho finito di giocare, devo avere tanta forza per dire 'continuo'.P - "L'altro giorno parlavo con Oriana, mi manca di uscire ma non tanto per bere un caffè o fare un giro con lei, ma proprio per andare al campo e allenarmi con i miei compagni. Lei si arrabbia, ma il calcio e tutto quello che gira intorno a me manca moltissimo"A - "Forse a fine aprile potete tornare ad allenarvi, no? La salute è la cosa più importante, ma sarebbe una bella cosa"P - "La voglia di tornare che tutti abbiamo di giocare, non deve portarci a commettere l'errore di rischiare di contagiarci di nuovo. Per iniziare ci deve essere una certa sicurezza, non solo i calciatori ma tutti quelli che lavorano attorno a noi. Tutti siamo a rischio, prima ci deve essere sicurezza per tutti. Comunque aspetta Alex, una sfida ce l'hai da preparare, il piede non lo perdi..."A - "Il piede no, ma i muscoli servono per tirare eh... In realtà non abbiamo mai fatto la sfida sulle punizioni, però la facciamo"P - "La verità è che ognuno ha avuto tanti tempi, anche durante le vacanze. Ma non ci siamo dimenticati, anche perché pensavamo di mettere Gigi in porta"A - "Diciamo due cose: faremo la sfida, tireremo col destro"P - "Allora massimo rigori..."A - "Dieci col destro e dieci col sinistro"P - "Rischio tanto perché il tuo piede è più forte. Ma me la gioco perché ho fiducia nel sinistro"A - "Mi allenavo anche con il sinistro su punizione"P - "Però avevi tanta potenza anche col sinistro..."A - "Tu con l'Inter hai fatto una genialità..."P - "Il portiere non se l'aspettava...l'ho presa in tempo che lui non potesse reagire"Seguono aggiornamenti