La 'rabbia' di Dybala. Come? Sì, nonostante i gol, un inizio bomba, e i 68 sigilli in campionato proprio come Platini, a Paulo è rimasto l'amaro in bocca per quel giallo preso per simulazione nel derby contro il Torino. Gli è costato la squalifica, in quanto diffidato. E come racconta La Gazzetta dello Sport, lo "avrebbe evitato volentieri, perché ci teneva a giocare a San Siro, dove in questa stagione ha già fatto centro all’Inter". Comunque, presto arriverà l'Atalanta: potrà rifarsi.