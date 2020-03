Come racconta La Gazzetta dello Sport, Dybala ora è entrato nell'Olimpo dei 10. Il motivo? Spesso la Juventus ha 'utilizzato' il genio dei suoi fuoriclasse per mettere al tappeto l'Inter. Nel 1982, Brady decise il big match su rigore e la Signora vinse lo scudetto; due stagioni dopo, ecco Platini e il suo destro al volo appena dentro l'area. Come non menzionare Del Piero - del resto, parla chiaro il rapporto tra i due -: nel '98 chiuse i conti la sfida che valse lo scudetto (chiedere a Iuliano e Ronaldo per conferma), 14 anni dopo il suo primo gol in campionato fu proprio contro i nerazzurri.