Nuova giornata di allenamenti in casa Juventus in vista della delicatissima partita di Champions League di venerdì sera contro il Lione, che vale una stagione per il club bianconero e in particolare per il suo allenatore Maurizio Sarri. Che si porterà dietro fino all'ultimo il dubbio legato alle condizioni di Paulo Dybala, che anche nella seduta di oggi ha svolto un lavoro personalizzato.



I bianconeri nutrono comunque sempre più ottimismo circa il pieno recupero dell'argentino per il match dello Stadium e in occasione della rifinitura, fissata per le 18.45 di domani allo Stadium, lo riaggregheranno in gruppo in vista della sua convocazione per venerdì.