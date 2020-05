Paulo #Dybala lascia il centro sportivo, anche oggi allenamento alla Continassa per la Joya pic.twitter.com/CMFQehctOU — ilbianconero (@ilbianconerocom) May 11, 2020

Altra giornata di allenamento per. Ieri si è recato alla Continassa, svolgendo in solitaria la sessione domenicale per riprendere il prima possibile i compagni di squadra. Questo perché la Joya ha iniziato dopo rispetto agli altri, essendo guarito da poco dal coronavirus. Oggi dunque nuovo allenamento per recuperare in fretta la forma fisica ideale: il numero 10 bianconero non vede l’ora di ricominciare da dove aveva lasciato, con una perla e una splendida prestazione contro l’Inter. Nel video la sua uscita dal centro sportivo, intorno alle ore 15, a bordo della sua Jeep.