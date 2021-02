L'ansia di rivederein campo. Ce l'ha la Juve e ce l'hanno i tifosi. Ah come servirebbe Paulo ad Andrea Pirlo. Il vero Paulo, però. Quello che l'anno scorso è stato decisivo per la vittoria del campionato e ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A. Insomma, il Dybala dei bei tempi. Non il giocatore di quest'anno, che finora è andato avanti a intermittenza con qualche lampo qua e là.. Buio pesto, avanzava a tentoni e quel maledetto infortunio al ginocchio lo rispediva sempre indietro.