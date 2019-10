Paulo Dybala torna a sorridere e con lui la Juventus. L'estate turbolenta è alle spalle come il possibile addio ai bianconeri, mai stato così vicino, come sono alle spalle le difficoltà con Maurizio Sarri che ora lo sta valorizzando. Serenità in campo e fuori, la conferma arriva dalla madre della Joya Alicia che a Tuttosport spiega: "Sono contenta di vedere gli occhi sorridenti di mio figlio quando è in campo: adesso Paulo è felice. Soffro, invece, quando lo vedo stare male. Ma ora è molto contento".