Paulo Dybala è tornato. L'attaccante argentino ha superato l'affaticamento muscolare che lo aveva fermato lo scorso 21 luglio ed è tornato ad allenarsi con il resto della squadra agli ordini di Allegri. Lo si apprende dal report diramato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:



Dopo il giorno di riposo che ha fatto seguito alla trasferta di Barcellona, Juve di nuovo in campo allo Juventus Training Center per proseguire la preparazione. Nel mirino, ovviamente, le prossime sfide: sabato, 14 agosto, amichevole contro l’Atalanta all’Allianz Stadium, la settimana successiva (il 22 agosto) Udinese-Juve, prima gara ufficiale della stagione.



Oggi squadra in campo nel pomeriggio: seduta di ripresa focalizzata su esercitazioni sulla gestione del possesso palla e sulla costruzione del gioco sotto pressione. Paulo Dybala ha svolto l’intera seduta in gruppo.



Domani il lavoro continua con una doppia seduta.