Paulo Dybala tornerà titolare nella Juve domani contro il Genoa. L'attaccante argentino ha segnato cinque gol in sei sfide contro il Grifone in Serie A, inclusa la sua prima tripletta nel torneo, proprio al Ferraris nell’agosto 2017. Oggi Allegri ha tessuto le lodi de La Joya: "E' entrato molto bene con l'Atletico Madrid e per noi sarà come un nuovo acquisto in questa ultima parte di stagione".