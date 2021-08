C'è stato il terzo incontro nel giro di una settimana tra Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, e la Juventus. Una riunione durata circa due ore, cominciata intorno a mezzogiorno, al termine della quale le parti si sono prese del tempo per riflettere in vista di un ulteriore faccia a faccia, fissato per fine mese, in cui si riaggiorneranno. Segno di un accordo che, per il momento, non è stato ancora trovato. Ma anche della volontà di continuare a lavorare alla ricerca di un punto di incontro.



PROPOSTA E CONTROPROPOSTA - Nei due appuntamenti precedenti, di sabato scorso e mercoledì, si era arrivati a un'offerta da parte della Juventus all'entourage della Joya, per un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione con diversi bonus legati al rendimento del giocatore. Una proposta di cui Antun ha parlato poi con lo stesso Dybala, per ripresentarsi questa mattina alla Continassa e formulare una sua controproposta. Federico Cherubini, uomo mercato dei bianconeri, ha ascoltato e preso nota delle richieste di Antun, in un summit cordiale e positivo. Tra un paio di settimane i due si rivedranno, dopo aver riflettuto sulle rispettive posizioni e valutato se e come fare un passo verso l'altro. Alla ricerca di un accordo, che leghi Dybala alla Juve ancora per tanto tempo.