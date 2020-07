Paulo Dybala e la Juventus hanno appena festeggiato il 9° scudetto consecutivo, ma guardano già avanti: "Mi piace vincere, ai miei compagni di squadra piace vincere, e al club piace vincere, ed è quel desiderio che ci rende vincitori, ma ovviamente aiuta anche avere i giocatori più forti del mondo in ogni posizione. Siamo orgogliosi di noi stessi, vincere nove titoli di fila è incredibile e stiamo già pensando a un decimo", spiega la Joya al Guardian.



Prima di pensare alla prossima stagione però, c'è ancora una Cahmpions League da provare a vincere, a partire dal ritorno degli ottavi di finale contro il Lione, in programma settimana prossima: "Adesso dobbiamo pensare alla Champions League, nonostante la stagione sia già stata lunga. La prima partita contro il Lione è stata 5 mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa possiamo ancora ottenere. Sarà strano giocare senza tifosi e giocare solo partite secche, ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora, è tutto ciò che conta".



Sulle possibilità di recupero di Dybala per il match con il Lione, dopo il match con il Cagliari Maurizio Sarri si è espresso così: "C'è una piccola possibilità di recuperarlo, valutiamo nei prossimi giorni se saremo in grado di recuperarlo per uno spezzone di partita o per tutti i 90'".