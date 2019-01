Anche Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato a Jtv in vista della Supercoppa Italiana di domani, contro il Milan: "È sempre bello giocare delle finali importanti, abbiamo già affrontato il Milan in campionato e abbiamo fatto una grandissima partita giocando un bel calcio. Sicuramente sarà diverso perché una finale è diversa e perché Juve-Milan è sempre una partita difficile, però speriamo che il risultato sia lo stesso. Siamo a inizio anno e stiamo facendo molto bene, anche fisicamente la squadra è in grande forma. Dobbiamo esprimere un bel gioco che è la cosa più importante per poter vincere la partita, la squadra ce la mette sempre tutta. Il primo gol alla Juve nella Supercoppa 2015? Indimenticabile perché ero arrivato da una settimana, ero in panchina con tanta voglia di entrare e fare gol, è stata una serata molto bella in Cina. Adesso spero che possa essere anche qui a Gedda".