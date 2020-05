Paulo Dybala in aiuto di Cordoba: l'attaccante della Juventus ha donato 12 milioni di pesos alla città della sua ex squadra (l'Instituto), l'equivalente di circa 160mila euro per sostenerla in questo momento di difficoltà. A rivelarlo è il fratello Gustavo a Cadena 3: "È una donazione di Paulo, che sta lavorando con il ministro Diego Cardozo, ci sono 12 milioni di pesos di attrezzatura per questa pandemia. L'attrezzatura è stata acquistata, ci vorranno giorni perché arrivi. Tutto sarà destinato agli ospedali Capital, andrà a Rawson, San Roque e Florencio Díaz. Ha anche acquistato uno stand di biosicurezza. Quello di mio fratello è un grande gesto per Cordoba, per Laguna Larga"