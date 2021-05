Come svela La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala è finito in panchina con l'Inter senza posto da titolare nella Juventus per una scelta ben chiara da parte di Andrea Pirlo. Nessun problema in allenamento o di natura fisica, Pirlo infatti ha scelto di preservarlo per la finale di Coppa Italia con l'Atalanta senza sovraccaricarlo dopo il match giocato a Sassuolo.