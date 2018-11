La navigazione della Juventus procede senza grossi intoppi. Percorso quasi perfetto quello dei bianconeri sia in campionato che in Champions League. Allegri ha "battezzato" l'attacco titolare: Dybala, Ronaldo e Mandzukic. Il portoghese ha già servito tre assist per il croato e in tre hanno già segnato 23 gol. Dybala, però, non ha ancora mai segnato quando in campo assieme a lui ci sono entrambi, sia Ronaldo che Mandzukic. Tre dei gol stagionali dell'argentino sono arrivati nell'unico match saltato da Ronaldo, quello contro lo Young Boys. Gli altri contro Bologna, Cagliari e Manchester United. Match in cui Mandzukic era in panchina