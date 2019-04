Buone notizie per la Juventus: Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Leonardo Spinazzola saranno abili e arruolabili contro il Milan. I due attaccanti ed il terzino si sono allenati con il resto del gruppo nel corso della sessione di oggi alla Continassa e sono praticamente recuperati per la partita di sabato sera contro il Milan. Mandzukic aveva saltato la trasferta di Cagliari per uno stato febbrile e Dybala per un problema al polpaccio mentre Spinazzola aveva accusato problemi ad un ginocchio che avevano inizialmente messo in allarme lo staff medico bianconero. Un allarme che però è rientrato nel giro di qualche ora.