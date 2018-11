L'edizione odierna di Libero ha analizzato la stagione della Juventus in Champions League fino a questo momento, in particolare mettendo a confronto Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala:



"Dybala è stato una sicurezza finora nelle notti di coppa. Tenuto fuori all’esordio al Mestalla contro gli spagnoli, la Joya ha poi deciso con una tripletta la sfida contro gli svizzeri e siè ripetuto nell’impresa dell’Old Trafford: quattro gol in tre presenze, con una media pazzesca di un centro ogni 65’. Numeri che fanno impallidire persino CR7 che, espulso contro il Valencia e squalificato per un turno, è andato a segno solo nell’ultimo turno con una rete poi vanificata dalla rimonta dei Red Devils".