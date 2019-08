Non solo bagno di folla per Paulo Dybala: l'attaccante della Juventus, giunto oggi al J Medical per le visite mediche di inizio stagione, è stato urtato inavvertitamente da un cameraman mentre era intento a firmare autografi ai tifosi bianconeri presenti. e con nervosismo si è girato e lo ha mandato a quel paese, reo di essersi avvicinato troppo e di avergli toccato la testa con la telecamera.