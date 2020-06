Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna, vittoria in cui ha realizzato il gol del 2-0: "Un bel gol. Bravo Federico, il difensore pensava cercassi l’uno-due. Le partite in Coppa Italia? Dipende come le vedi. Se avessimo vinto contro il Napoli avrebbero detto altro. Le due gare ci sono servite per essere più brillanti. Oggi abbiamo fatto una buona gara anche se dopo il 2-0 abbiamo mollato un po’. Oggi non mi sentivo così bene, non stavo benissimo. Quando ero fermo ho cercato di tenere la forma ma poi ho fatto un bel pre ritiro. Centravanti? Ho giocato in tutti i ruoli dell’attacco, sinistra, centrale, a destra. Cerco di fare quello che chiede il mister, non ho problemi a giocare in qualsiasi posizione, mi sento bene. Oggi avevo più spazio per muovermi. Ognuno deve fare i movimenti che chiede il mister, vuole che riempiamo l’area. Oggi abbiamo creato tante situazioni ma non siamo stati brillanti. Oggi abbiamo fiducia per la prossima e sarà così d’ora in poi".