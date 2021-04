La distanza era già enorme, ma dopo il caso della cena a casa McKennie (con anche Arthur) si è consumata definitivamente o quasi la rottura tra il giocatore argentino e il club. Che proprio con lui sembra essersi arrabbiato in particolar modo: a dispetto dei compagni Dybala è alla Juve da sei stagioni, è il numero 10, è uno dei vice-capitani, è persona che dovrebbe sapere cosa voglia dire rappresentare il club dentro e fuori dal campo. Specie se poi si rivendica uno status da giocatore attorno al quale costruire l'intero progetto, tra una promessa e una speranza.l'ultimo atto era rappresentato da quel botta e risposta davanti alle telecamere tra Paulo e il presidente bianconero Andrea Agnelli a dicembre e a distanza di un giorno, la trattativa ferma all'offerta (respinta) della scorsa estate nei fatti non è mai ripartita., persino Pavel Nedved lo ha fatto capire anche ufficialmente nella recente intervista rilasciata a Dazn. Era finito sul mercato con la Juve che sondava e continuerà a sondare ogni possibile opportunità, di scambio ancor meglio che di una cessione solo per soldi: questione di valutazione e contabilità, uno scambio con un club che ha gli stessi interessi può generare una plusvalenza maggiore e allo stesso tempo portare a nuovi equilibri di campo, soprattutto con Barcellona e Psg, ma anche Chelsea, si parlava e si parlerà di questo.Ma facendo la guerra e non facendo la pace, venirsi incontro diventa sempre più difficile. Perché ora è proprio finita. O almeno sembra così.