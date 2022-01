Senza andare troppo indietro nel tempo ma solo restando a quanto successo in questa stagione: la decisione di mettere Dybala al centro del progetto, l'accordo totale per il rinnovo trovato a ottobre, i rinvii per i problemi burocratici di Jorge Antun, la decisione poi del club di aspettare il CdA di febbraio, infine le continue frecciate di Maurizio Arrivabene e la piccata risposta di sabato dello stesso Paulo.Anche se tutto questo nervosismo non fa bene a nessuno, anche se continuando a giocare con la clessidra idi poter aspettare in riva al fiume che si consumasse il delitto perfetto senza nemmeno aver bisogno di partecipare allo scontro.nemmeno nel caso in cui si arrivasse alla rottura totale.i. Soprattutto se di mezzo c'è un dirigente che di Dybala sa tutto e del calcio pure qualcosa di più. Ora forse è ancora presto per inserirsi attivamente, tutto questo clamore però sta già facendo in modo che la partita dell'Inter potesse iniziare. E lo stesso Marotta sa bene che in questa fase, ma anche più avanti, ogni riferimento al club nerazzurro non può che essere respinto da Dybala, che della Juve è co-capitano e numero 10, lo sarà fino a prova contraria, punta a esserlo ancora a lungo.