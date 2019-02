Paulo Dybala ha deciso la sfida tra Bologna e Juventus, regalando una vittoria e tre punti fondamentali ai bianconeri. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport gli ha dedicato un'analisi, che vi riproponiamo:



"Paulo Dybala è entrato appena prima dell’ora di gioco e dopo sette minuti ha mostrato agli amici la sua Mask preferita: gol e mano tra naso e bocca per festeggiare. Paulino per la Juve è stato una liberazione dopo una quaresima lunga 59 minuti: ha portato un po’ di colore e felicità a una squadra sdraiata sul lettino dello psicanalista, spaurita e imprecisa come nel secondo tempo a Madrid [...] Ricominciamo dalle certezze. Prima (facile): Dybala è un gran giocatore. Seconda (numerica): può segnare anche quando gioca con Cristiano e Mario. Terza (tattica): la sua posizione in campo resta materia di dissertazioni tra specialisti. Paulo ieri ha fatto l’attaccante, più che il giocatore di raccordo, e ha guadagnato qualche centimetro nella lunga corsa per un posto nella formazione di Juve-Atletico".