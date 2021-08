Sono giornate davvero calde per la dirigenza della Juventus in ottica mercato.. Per il primo ci sono stati passi in avanti nell'incontro di oggi, con i bianconeri che hanno alzato l'offerta ma ancora non è stato trovato un accordo decisivo per quanto riguarda la formula; atteso, quindi, un nuovo summit per chiudere la prossima settimana. Per, invece, il secondo round con il suo agente Antun si è tenuto mercoledì: un altro incontro interlocutorio, dopo il primo del 6 luglio., la Juve ovviamente non vuole perderlo a zero, soprattutto dopo aver deciso di farne il giocatore chiave del progetto, per il presente e per il futuro. La volontà di entrambe le parti, quindi, è di continuare ancora insieme il matrimonio iniziato nell'estate del 2015, quando l'argentino arrivò dal Palermo. La Joya, attualmente, percepisce uno stipendio di, cifre importanti che però vorrebbe aumentare fino a, anche per la considerazione e la fiducia che la società ripone su di lui. Al centro del progetto tecnico, quindi, ma anche in cima alla classifica del monte ingaggi, dopo le cifre irraggiungibili dil'argentino conquisterebbe il secondo posto, superandoa quota 8.Cosa manca, quindi? Antun vorrebbe inserire anche, un'idea che non stuzzica i bianconeri. La, invece, la vorrebbe almeno di, nel caso in cui dovesse essere inserita. Un dettaglio importante, ma la sensazione è che entrambe le parti vogliano concludere la trattativa il prima possibile per guardare verso un futuro tranquillo e blindato.