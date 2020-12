Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala era stato invitato a Dubai per i Globe Soccer Awards ma ha preferito declinare. Il motivo? Lavorare. Paulo è tornato a Torino domenica e ieri ha fatto il primo allenamento individuale, come il resto dei compagni. Fisicamente si sente meglio e sa che tutto dipende da lui: gennaio sarà un mese delicato per la Juventus, che ora s’aspetta risposte sul campo. Potersi allenare per una settimana di fila senza partite, evento successo di rado in questa stagione, sarà un vantaggio, ma la forma reale è ancora precaria e per quella migliore ci vorrà tempo.