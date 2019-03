Niente di grave per Paulo Dybala. L'argentino era dato titolare nella distinta della Juventus per la gara di ieri contro l'Empoli, ma è stato costretto a guardare i compagni dalla tribuna. "Paulo ha preso un colpo con l’Argentina sul polpaccio e nel riscaldamento abbiamo deciso di tenerlo fuori precauzionalmente", ha detto Allegri dopo la partita. Come riportato da Sky Sport, Dybala ha riportato una leggera contrattura al polpaccio che lo costringerà a saltare anche la trasferta contro il Cagliari di martedì. L’argentino potrebbe tornare sabato prossimo, quando la Juve sfiderà il Milan all’Allianz Stadium. Dybala non è in dubbio per l’andata di Champions League del 10 aprile contro l’Ajax.