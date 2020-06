Pauloha già il piede caldo, in attesa del ritorno in campo della Juventus, domani sera contro il Milan in Coppa Italia. Prima della semifinale, però, l'argentino ha voluto mettere alla prova i propri followers su Instagram, lanciando una sfida molto avvincente. Infatti, grazie al microchip inserito nelle sue scarpe, marchiato Adidas, e l'app collegata, è possibile rilevare la velocità del pallone calciato: e la Joya, anche di sciabola e non solo di fioretto, sa come far male. 121 km/h, ecco il record di Dybala, che ha voluto lanciare la sfida: "Chi mi supera?"