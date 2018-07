Pomeriggio di relax per la, in attesa di partire nella giornata di domani per gli Stati Uniti: Miralemha effettuato una diretta su Instagram nella quale ha voluto ringraziare i suoi tifosi. Tra i tanti commenti che sono arrivati al numero 5 juventino ce n'è stato uno che non è passato inosservato ai più attenti, quello del compagno Paulo, che ha scrito: "Resta Mira". Il bosniaco infatti è finito in mezzo ad alcune voci di mercato: