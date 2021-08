ha preferito non portarlo a Barcellona per il trofeo Gamper, cosìè rimasto alla Continassa per continuare a lavorare in vista della stagione, ormai imminente, in arrivo. Procede la sua preparazione sul campo con la, in attesa di capire. Nell'ultimo anno si sono verificate anche tensioni all'interno della trattativa, congelata fino a qualche mese fa;. Il suo agenteè arrivato a Torino il 27 luglio, ha osservato il periodo di quarantena obbligatorio e venerdì ha avuto. Un faccia a faccia per riprendere il filo del discorso,. Proprio per questo le parti hanno deciso di comune accordo di rivedersi a stretto giro di posta. Infatti, nei prossimi giorni, indicativamente metà settimana,, che potrebbe avvicinare ancora di più le volontà delle parti., con la Joya che percepisce uno stipendio di circaall'anno. La volontà, dalla sua parte, sarebbe quella di alzare il compenso, per arrivare ai. La società bianconera cercherà di assecondare le sue richieste, per evitare di bloccare di nuovo la trattativa e non rischiare di perderlo a zero. Raggiungere la doppia cifra che vuole l'argentino è fattibile, bonus compresi, e, designandolo così a uomo chiave per il presente e per il futuro.– Jorge Antun vorrebbe inserire una clausola nel nuovo contratto di Dybala, fissata tra i, soprattutto a quelle cifre. I bianconeri valutano di più Dybala, e nel caso in cui dovesse essere inserita la vorrebbero più alta, almeno di, dato che sull'aumento dello stipendio c'è già un'intesa di massima. Il prossimo incontro, che arriverà a metà settimana, ci dirà di più sulla trattativa e sulle eventuali distanze ancora da limare.