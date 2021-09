Al 20' di Juventus-Sampdoria, Paulo Dybala si fa male ed esce in lacrime. Il numero 10 bianconero, oggi capitano, fino a quel momento aveva disputato un'ottima partita, segnando anche il gol del vantaggio per la squadra di Max Allegri, la 90esima rete in Serie A per l'argentino. Per la Juve, si tratta di una brutta tegola in vista dei prossimi impegni, il match di Champions di mercoledì con il Chelsea e il derby con il Torino nel prossimo turno di campionato. Per Dybala si tratta di un infortunio muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra: in attesa degli esami che verranno effettuati nei prossimi giorni, nell'ambiente bianconero c'è grande preoccupazione.