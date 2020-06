Ci sarà anche l’attaccante della Juventus e della nazionale argentina Paulo Dybala tra le superstar internazionali del calcio e della musica che si sfideranno in un torneo globale FIFA 20 nell’ambito del più grande evento di beneficenza per gli e-sports mai organizzato: Gamers Without Borders.

Gli appassionati si riuniranno da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno sfidandosi per beneficienza, con un montepremi del valore di 100.000 dollari per partita che sarà donato a enti internazionali per attività di soccorso legate al Covid-19.



Paulo Dybala sarà protagonista del match di apertura in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.45 contro la stella della nazionale inglese e del Tottenham Hotspur, Dele Alli.