Paulo Dybala, escluso dall'elenco dei convocati dell'Argentina per la Copa America, è andato con la sua fidanzata Oriana Sabatini a Miami per allenarsi in vista di un pronto rientro in forma. E un pronto rientro in Italia per il raduno con la Juventus il mese prossimo. I due si allenano insieme in palestra, in attesa di capire con esattezza quale sarà il futuro della Joya...